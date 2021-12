Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat astazi, alaturi de Alexandru Florian – director general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului in Romania „Elie Wiesel”, Brif Hainrich –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Din inițiativa și sub coordonarea profesorului Gabriel Stan, la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau, la sfarșitul saptamanii trecute s-a desfașurat atelierul de lucru din cadrul proiectului educațional „Istorie, tradiții, gastronomie armeneasca”, organizat in parteneriat cu Uniunea Armenilor din Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului. Legea prevede introducerea disciplinei scolare “Istoria Evreilor. Holocaustul” in planurile-cadru ale invatamantului liceal si profesional, precum…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau in colaborare cu Asociatia Muzeul Jucariilor Bucuresti, va invita sa va lasati captivati de magia sarbatorilor de iarna care ne bat la usa, sa dati frau liber bucuriei si sa depanati amintiri impreuna cu cei dragi, vizitand expozitia „100 de ani de istorie reflectata…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect privind introducerea disciplinei scolare „Istoria Evreilor. Holocaustul” in planurile-cadru de la liceu și invațamant profesional, precum si instituirea si acordarea Premiului Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului…

- Admiram, inca, drumul de fier dintre Adjud și Ghimeș, podurile superbe de pe acest traseu, dar și cateva dintre stațiile de cale ferata. Ne amintim, astfel, pe buna dreptate, de unul dintre cei mai mari constructori din domeniu pe care i-a avut Romania, Anghel Saligny, a carui amprenta creativa se mai…

- La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie…

- La invitația profesorului Gabriel Stan, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, in parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau și cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacau, deruleaza proiectul educațional „Local frames for understanding victimhood and uplifting…