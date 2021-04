DOUĂ PREMIERE DE SERIALE LA AMC LA ÎNCEPUT DE AN

BUCUREȘTI – 3 ianuarie 2021 Televiziunea AMC incepe noul an in forța, aducand telespectatorilor doua seriale mult așteptate! Pasionații filmelor horror se vor bucura din 4 ianuarie, de la ora 22:00, cand vor putea urmari primul episod din sezonul al doilea al NOS4A2. NOS4A2, serialul supranatural exclusiv al televiziunii AMC, bazat pe romanul bestseller din 2013 cu același numeal lui Joe Hill, se va intoarce cu 10 noi episoade. In aceeași zi, de la ora 22:45, sezonul 4 din Fargo va fi serialul care nu-i va face pe telespectatori sa se dezlipeasca de micul ecran. Fargo, serialul caștigator al…