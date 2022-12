Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene, relateaza AFP. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia despre locurile pentru posibile desfasurari militare si despre […] The post Doua persoane, soț și soție, reținute pentru spionaj in favoarea Rusiei. Planuiau sa creeze o retea de agenti in sudul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .