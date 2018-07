Două persoane, salvate, după ce au rămas izolate pe malul Tărlungului, în Săcele Doua persoane, o femeie in varsta de 70 de ani si o fetita de 9 ani, au ramas blocate pe o insula din cauza ca nivelul raului a crescut cu 30 de centimetri, in urma golirii barajului. Ele au fost izolate pe malul Tarlungului, in zona barajul mic, din Sacele, in cursul zilei de vineri. Pentru salvarea celor doua au intervenit un echipaj de subofițeri cu barca și un echipaj de scafandrii. “Femeie de 70 de ani cu fetița de 9 ani izolate pe malul Tarlungului la barajul mic in Sacele, strada Amurgului. Intervenim cu un echipaj de subofițeri cu barca și echipajul de scafandri. Apa, aproximativ 30 de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani si o fetita de 9 ani, care au ramas izolate pe o insula, pe malul raului Tarlung, la barajul mic de la Sacele, in urma cresterii nivelului apei, au fost salvate,...

- O bunica si nepotica sa de 9 ani, izolate pe malul unui rau in Sacele. Femeia de 70 de ani și nepoata sa au ramas, vineri, izolate pe malul raului Tarlung, judetul Brasov, dupa ce s-a facut golirea barajului Sacele, iar nivelul apei era in continua crestere. Cele doua au fost salvate de catre pompieri…

- Zeci de locuinte din sapte localitati au fost inundate, in judetul Brasov, sambata dimineața, pe 30 iunie, in urma ploilor abundete din ultimele ore, peste o suta de pompieri fiind mobilizati pentru a scoate apa din gospodariile si locuintele oamenilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov,…

- Pompierii militari au salvat patru persoane si cateva sute de oi ramase blocate intre ape la Valea Moldovei si au intervenit pentru evacuarea apei in mai multe localitati, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. …

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, marți, dupa ce un copac a cazut peste ele, intr-o gospodarie din comuna Voila, județul Brașov. Arborele s-a prabușit peste casa și peste mașina aflata in curte, transmite corespondentului Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- O fetita de 5 ani din a murit dupa ce a cazut din caruta, in județul Brașov, duminica – 22 aprilie, in localitatea Zizin. Echipajul SMURD de terapie intensiva care s-a deplasat la fata locului a gasit-o pe fetita in stop cardio-respirator. UPDATE – ora 17.00: Fetita a murit dupa ce un oblon al atelajului…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…