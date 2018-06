Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, vineri seara, intr-un accident rutier petrecut in comuna Slatioara, din județul Olt, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Șoferul care a produs accidentul era baut, potrivit Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basașteanu, in accidentul…

- Doua persoane au fost grav ranite si sunt supuse unor manevre de resuscitare, dupa ce au fost implicate intr un accident rutier produs vineri seara, pe un drum judetean, la Slatioara, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu, citat de Agerpres.ro.…

- Trei persoane au fost ranite, luni, dupa ce autoturismul cu care se deplasau a fost lovit, in localitatea Brastavatu, de trenul interregio care circula pe ruta Corabia-Caracal iar masina a ramas prinsa in tampoanele trenului, informeaza Agerpres. Potrivit ISU Olt, in momentul sosirii echipajului…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- Trei persoane au murit, iar alte doua se zbat intre viata si moarte. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui taxi a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stalp. Accidentul a avut loc pe DJ 542, la intrare in comuna Redea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…

- Doua persoane au fost oameni au murit, sambata, și o a treia este in soc anafilactic dupa ce au fost intepate de albine, in satul Aldeni, din județul Buzau. Se pare ca incidentul in care doua persoane au murit dupa ce au fost ințepate de albine a avut loc cand descarcau stupinele din autovehicul. ”E…