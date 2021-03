Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 2.719 de noi infectari cu coronavirus, din 26.744 de teste. In Timiș sunt raportate 169 de noi imbolnaviri. Au murit 94 de persoane in acest interval de timp. 1.016 pacienți sunt internați la ATI, deși cu o zi in urma numarul lor era sub 1.000.

- Pana astazi, 20 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 700.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 635.871 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.000 cazuri…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 4.424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. …

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, duminica, 10 ianuarie, au fost confirmate 3.082 de noi infectari cu coronavirus, 212 dintre acestea fiind din Timiș. 62 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.065 de pacienți in stare grava, internați…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat peste 4.800 de cazuri noi COVID-19 in 24 de ore la circa 32.000 de teste. De asemenea, 96 de persoane infectate cu coronavirus au murit. In Romania au fost...

- Sase noi decese cauzate de infectarea cu COVID 19 au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 53 81 de ani, infectate cu COVID 19.Deces nr 586: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, infarct miocardic vechi ,…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 5.009 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…