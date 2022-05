Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise joi intr-un atac la Elad, un oras cu populatie formata majoritar din evrei ultraortodocsi situat in centrul Israelului, in timp ce aceasta tara aniverseaza 74 de ani de la crearea statului evreu, relateaza agentiile Reuters, AFP si EFE. O a patra persoana, victima…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Doi barbati din Ivesti au fost arestati pentru 30 zile, sub acuzatia de incaierare in forma agravanta, in urma conflictului armat de la Ivesti, judetul Galati. Sapte persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare grava la Spitalul Judetean Galati.

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr un atac armat care a avut loc duminica in orasul Sacramento din statul american California.Informatia a fost confirmata de departamentul local de politie pe Twitter, potrivit Reuters si AFP, informeaza Agerpres.roPolitistii au identificat…

- Doua persoane au fost ucise, iar alte sase ranite in urma unui atac al armatei ruse asupra unui bloc de locuinte si asupra unei cladiri administrative din orasul Kramatorsk (estul Ucrainei), relateaza BBC.

- Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite in atacul rus de marti de la turnul televiziunii, la Kiev, anunta Serviciul ucrainean de stat pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP. "Potrivit unor date preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite" in acest atac, care…

- Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii.Doar in Kiev au fost ucisi, de la inceperea conflictului pana duminica, 9 civili (printre care un copil), 4 persoane a caror identitate este necunoscuta si 18 persoane…

- Poliția din Blacksburg a emis un comunicat de presa cu privire la incident. Oamenii legii au declarat ca cinci persone au fost impușcate. Una dintre ele a murit. Ceilalți oameni au fost duși la spitale.Nu au fost facute publice identitațile celor implicați și nu au fost transmise informații cu privire…