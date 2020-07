Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc joi, 16 iulie, in jurul orei 15.00, pe B-dul Republicii din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un tanar de 28 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea o autoutilitara in direcția Cetate – Ampoi, nu a pastrat o distanța regulamentara in mers fața de autoturismul din fața…

- Sambata, 4 iulie 2020, in jurul orei 06.50, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pe șoseaua de centura a municipiului, pentru soluționarea unui accident rutier produs pe kilometrul 2 + 100 de metri. Un barbat de 51 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea o autoutilitara, ar fi efectuat un viraj spre…

- Ieri, 8 iulie 2020, in jurul orei 17.40, pe DN 1, l kilometrul 396 + 600 metri la ieșire din Teiuș, un barbat de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea o autoutilitara in direcția Teiuș – Alba Iulia, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in mers fața de o autoutilitara condusa de un barbat…

- La data de 03 iulie 2020, in jurul orei 06,50, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pe șoseaua de centura a municipiului, pentru soluționarea unui accident rutier produs pe kilometrul 2 + 100 de metri. Un barbat de 51 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea o autoutilitara, ar fi efectuat un viraj…

- In cursul dimineșii de astazi, 30 iunie 2020, in județul Alba a fost inregistrat un nou deces al unei persoane infectate cu COVID-19. Potrivit informațiilor pe surse este vorba de o femeie de 63 ani, cu afecținuni medicale preexistente, care a decedat, la Spitalul Județean de Urgența din Alba. Acesta…

- Ieri, 8 iunie 2020, in jurul orei 20.00, un barbat de 53 de ani, din Orașul Saliște, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Șincai, la intersecția cu bulevardul Republicii, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu, condus de o tanara de 27 de ani, din Alba Iulia,…

- La data de 31 mai 2020, in jurul orei 19.30, pe DN 1, pe raza localitații Oarda, un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, ar fi patruns pe strada Biruinței din localitatea Oarda și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, condus de un tanar de 26…

- Ieri, 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…