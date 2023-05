Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Cele doua victime au fost extrase, sunt inconstiente, primesc ingrijiri medicale la fata locului”, a mai transmis ISU Constanta STIRE INITIALA: ”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta. La fata…

- Alerta la Rafinaria Petromidia, dupa ce doua persoane au cazut intr-un bazin cu azot. Echipajele medicale și pompierii au ajuns de urgența la fața locului. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru a-i scoate pe cei doi barbați. Care este starea lor in acest moment.

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale. Victimele au fost scoase, dar sunt inconstiente.

- Una dintre persoane a fost scoasa imediat de martori. Cealalta persoana este cautata in acest moment.Din surse apropiate situației, este vorba despre doua femei, care au avut un accident in timp ce se plimbau cu skijetul.Pentru salvarea celei de-a doua persoane acționeaza un echipaj cu barca de la Sectia…

- Un incident s-a petrecut, luni dupa-amiaza, in incinta Rafinariei Petrobrazi, mai multe persoane avand nevoie de ingrijiri medicale, la fata locului urmand sa se deplaseze inclusiv elicopterul SMURD."In aceasta dupa-amiaza, in incinta unui operator economic de pe raza comunei Brazi, s-a produs un…

- In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala de prima intervenție…

- Salvatorii montani au reușit sa ajunga și sa acorde ajutor unei persoane aflate intr-o situație dificila, dupa ce a cazut de la o inalțime considerabila in zona Cheile Sohodolului din masivul Valcan. Salvamontistii gorjeni au intervenit, marti seara, pentru cautarea si salvarea unei persoane care a…