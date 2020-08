Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor din Suceava in urma unui accident care a avut loc intre localitațile Granicești și Balcauți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate patru autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii…

- Patru autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs luni dimineața in jurul orei 9,30 pe centura ocolitoare de la Apahida – Bd. Muncii, in apropiere de benzinaria OMV. Au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor și echipaje medicale. Din primele date, trei persoane au suferit…

- Trei mașini s-au tamponat pe Calea Unirii in municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut astazi dupa amiaza. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doua persoane, cu rani ușoare, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

- Accidentul de circulatie a avut loc in jurul orei 17.00, pe strada Demetriade. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane. Doua victime au ajuns la spital. Dintre cele cinci persoane implicate in accident, trei victime au primit ingrijiri medicale, iar doua au fost…

- Un barbat in varsta de 67 ani, din Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe str. Traian Vuia, a virat la stanga de pe banda II peste marcajul longitudinal continuu, moment in care un barbat de 46 ani, domiciliat in com. Izvoarele Sucevei, care conducea autoturismul in spatele sau, a patruns pe sensul…

- Simbata, 20 iunie, un barbat de 26 ani, din orasul Hirlau, jud. Iasi a condus autoturismul din directia Vatra Dornei spre Campulung Moldovenesc, pe DN 17 sat Mestecaniș, com. Iacobeni, iar intr-o curba periculoasa la dreapta, a derapat, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs sambata la amiaza in comuna Mica. Din primele informații, conducator unui taximetru, in timp ce se deplasa pe DJ 172F, in localitatea Mica, ar fi redus viteza de deplasare, cu intentia de a opri. Autoturismul care circula in spatele…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara la iesirea din Radauti spre Suceava. Doua mașini s-ai ciocnit violent rezultand patru victime, dintre care doua au fost incarcerate, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Au fost implicați doi barbați, o femeie si o fetița de 6 ani.…