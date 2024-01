Două persoane au abandonat zece căţei lângă un magazin sătesc din judeţul Braşov. Mobilizare generală pentru identificarea lor Iubitorii de animale s-au mobilizat, luni, pe retelele sociale, pentru identificarea a doua persoane care au abandonat zece catei langa un magazin satesc din judetul Brasov. Masina are numere de inmatriculare din judetul Sibiu. ”DACIA Duster blue cu numar de Sibiu. Au abandonat in data de 29 decembrie ora 16,45 la magazinul satesc din Sona, jud Brasov 10 catelusi mici care au fost gasiti dimineata zilei de 30 decembrie, flamanzi, dupa o noapte de stat in frig….”, este mesajul postat pe Facebook si distribuit intens pe grupurile iubitorilor de animale. Acestia incearca identificarea persoanelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

