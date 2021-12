Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 24 decembrie 2021, pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, pe raza localitații Oiejdea. „Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor și asigurarea masurilor PSI. Din primele informații este vorba despre un autoturism care s-a rasturnat,…

- Un accident a avut loc sambata dimineața in localitatea Florești din Cluj. Conform polițiștilor, un TIR a virat la stanga și a lovit o mașina, doua persoane care se aflau in aceasta fiind duse de urgența la spital.

- Miercuri este zi de doliu national in Bulgaria, in memoria victimelor unui accident de autocar si ale unui incendiu de la un azil de batrani, informeaza BTA.Conform deciziei luate marti de guvernul de la Sofia, drapelele nationale de pe sediile tuturor institutiilor de stat vor fi coborate in berna,…

- In total, noua persoane si au pierdut viata luni in incendiul unui camin de batrani din estul Bulgariei, au indicat pompierii, noteaza AFP.Incendiul a izbucnit la sfarsitul dupa amiezii intr o fosta scoala transformata in camin de batrani in satul Roiak regiunea Varna , a declarat seful pompierilor,…

- In total, noua persoane si-au pierdut viata luni in incendiul unui camin de batrani din estul Bulgariei, au indicat pompierii, noteaza AFP. Incendiul a izbucnit la sfarsitul dupa-amiezii intr-o fosta scoala transformata in camin de batrani in satul Roiak (regiunea Varna), a declarat seful…

- Un tanar de 22 de ani a intrat, luni seara, intr-o masina condusa de o femeie, pe Calea Dorobanti din Bucuresti. In urma impactului, masina tanarului a patruns pe trotuar, unde a lovit doua autoturisme parcate si un stalp. Doua persoane au fost ranite. ”Brigada Rutiera a fost sesizata prin…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara in Timiș. Un șofer se pare a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei, lovind din plin mai multe persoane care se aflau pe marginea drumului. Doua persoane au murit, iar alte opt sunt ranite.

- Ziua de sambata a inceput tragic, caci un nou accident grav a avut loc pe șoselele din Romania. De aceasta data, trei persoane și-au pierdut viața in Dambovița, pe DN7, dupa ce mașina lor s-a lovit puternic de un TIR.