Doua patiserii din Targu Jiu au activitatea suspendata de luni. In urma unor controale efectuate de comisarii pentru Protecția Consumatorilor Gorj, au fost depistate mai multe nereguli . Au fost scoase in evidența probleme legate de: igiena, gramaje, recongelarea unor produse, prezența insectelor, grafice de temperatura și schimb de ulei necompletate, aparate de aer condiționat fara intreținere asigurata. „Astazi au avut loc alte acțiuni de control in municipiul Targu Jiu, avand la baza atat reclamații depuse online de catre locuitori ai municipiului Targu Jiu, cat și in baza tematicii regionale…