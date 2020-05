Două noi platforme de depozitare a gunoiului de grajd în Buzău Alte doua platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, finanțate prin proiectul Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienți (CIPN), implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), au fost date in folosința in județul Buzau, in comunele Maracineni și Gheraseni. Finanțatorul a pus la dispoziție unitaților administrativ-teritoriale utilajele necesare colectarii de la populație și manipularii gunoiului de grajd, respectiv un tractor, doua remorci, un incarcator frontal, o mașina de impraștiat compostul și o cisterna vidanja. Cele doua platforme insumeaza o capacitate de stocare… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

