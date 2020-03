Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, 49 de oameni au murit din cauza gripei sezoniere Înca doi oameni au murit din cauza gripei la noi în tara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile este vorba despre doi barbati de 69 si de 75 de ani, din judetele Ilfov si Harghita. …

- Epidemia de gripa a mai facut inca doua victime, iar numarul total al deceselor a ajuns la 49 de oameni. Niciuna din cele patru persoane nu fusese vaccinata antigripal.Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 49, a anuntat, luni, Centrul National de Supraveghere…

- Creste numarul deceselor provocate de gripa Foto: Arhiva. Creste, din nou, numarul deceselor provocate de gripa. Patru femei, niciuna vaccinata antigripal, si-au pierdut viata, ridicând astfel numarul la 44. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…

- Alte trei decese cauzate de gripa au fost inregistrate, fiind vorba despre doi barbati si o femeie, toti avand si alte afectiuni si nefiind vaccinati antigripal. In acest sezon, gripa a cauzat 34 de decese, pana in prezent. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), au fost confirmate trei noi decese, toate la persoane cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Astfel, este vorba de un barbat in varsta de 55 de ani, din judetul Bacau, care a murit in 8 februarie, de un barbat…

- Un barbat de 53 de ani din judetul Harghita a murit din cauza gripei, el nefiind vaccinat anti-gripal. Acesta este al treisprezecelea deces cauzat de gripa in acest sezon, dupa ce vineri murise un alt harghitean, potrivit news.ro.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Inca 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana…

- Inca 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.832, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…