Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca doua decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Un barbat din județul Sibiu, internat in data de 26 martie la Spitalul Județean Sibiu a murit ieri, analizele confirmand azi ca era infectat cu coronavirus. Barbatul facea dializa și a […] Articolul Doua noi decese confirmate de autoritați. Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 82 de morți in Romania