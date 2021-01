Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Cehiei si Statelor Unite nu vor participa la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt, care debuteaza miercuri, din cauza unor focare de coronavirus, iar de acest lucru vor profita Macedonia de Nord si Elvetia, care le vor inlocui, transmite AFP. Macedonia de Nord, care va infrunta…

- SUA este a doua echipa care se retrage de la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt, dupa Cehia, tot din cauza numeroaselor cazuri de infectare cu noul coronavirus din lot, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. SUA a fost inlocuita de Elvetia, locul 16 la ultima editie a Campionatului…

- Ediția a 27-a a Campionatului Mondial de handbal masculin debuteaza azi, in Egipt. Intre cele mai bune 32 de echipe din lume nu se afla și Romania, care a ratat din nou calificarea. Egipt-Chile e meciul de deschidere. Pentru prima data in istorie, Mondialul de handbal masculin reunește la start 32 de…

- Echipa masculina de handbal a Cehiei a anunțat ca se retrage de la Campionatul Mondial de handbal masculin, din cauza depistarii mai multor cazuri de Covid-19, in urma testelor obligatorii. Cea de a 27-a ediție...

- Forul international de handbal (IHF) a anuntat, marti seara, ca nationala Cehiei s-a retras de la Campionatul Mondial din Egipt, care debuteaza miercuri, in urma depistarii mai multor cazuri de coronavirus in lot, la testarile obligatorii dinaintea plecarii, noteaza news.ro. In conformitate…

- Primul Campionat Mondial de handbal masculin cu 32 de echipe la start incepe miercuri, in Egipt. Competitia se va derula in patru orase, insa fara spectatori, din motive pandemice. Romania nu se afla printre participante, potrivit news.ro. Citește și: Tariceanu este CU UN PAS mai aproape de…

- Editia 2021 a Campionatului Mondial de handbal masculin, care debuteaza miercuri in Egipt, se va desfasura fara spectatori, au anuntat organizatorii intr-un comunicat, citat de AFP. Decizia a fost luata in urma unei reuniuni la care au participat premierul egiptean Mostafa Madbouly si presedintele Federatiei…

- Nationala Rusiei "va putea participa" la Campionatul Mondial de handbal masculin din luna ianuarie, din Egipt, cu respectarea unor "conditii specifice in curs de elaborare", a indicat pentru AFP Federatia internationala de handbal. Mondialul 2021, organizat in Egipt intre 13 si 31 ianuarie, este prima…