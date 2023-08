Stiri pe aceeasi tema

- Canoistele Daniela Cociu și Maria Olarașu au obținut dreptul de a evolua la Jocurile Olimpice de la Paris-2024 la Caic-canoe. In cadrul Campionatului Mondial din Germania, sportivele noastre s-au clasat pe locul 7 in cursa finala, ceea ce le-a permis sa se califice la Olimpiada de la Paris, anunța MEC.

- Canoistul roman Catalin Chirila a caștigat medalia de argint in finala probei de 1.000 de metri de la Campionatul Mondial din Germania și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Romanul a...

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat crearea de „structuri alternative” la Comitetul International Olimpic (CIO), organizatie care nu a invitat inca Rusia la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, din cauza razboiului din Ucraina.

- Canotoarele din lotul național al Republicii Moldova se pregatesc intens de cele mai mari și cele mai dificile competiții ale anului - Campionatele Mondiale de seniori, ce vor avea loc la Duisburg, in Germania. Fetele noastre vor lupta pentru medalii, dar și pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice…

- Serafima Moscalu se afla in plina lupta de calificare la Jocurile Olimpice și știe deja cum va sarbatori o medalie la Paris La Cluj-Napoca, in „fabrica de campioane” a judo-ului romanesc se fauresc visele olimpice al unei noi generații. Serafima Moscalu este una dintre cele mai autorizate pretendente…

- Luptatoarea craioveanca Alexandra Anghel a cucerit medalia de bronz la categoria olimpica 68 kg la Ranking Series Budapesta! In cadrul turneului de clasament din capitala Ungariei, Alexandra a obținut o performanța promițatoare in perspectiva Campionatului Mondial, care va avea loc in luna septembrie…

- Arcașul moldovean Dan Olaru, care a ajuns pe locul 4 la Jocurile Europene Cracovia-Malopolska 2023 și a devenit primul sportive din Moldova calificat la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, a oferit un interviu rapid. El a povestit cum se simte dupa acest succes și cum s-a calificat la Jocurile Olimpice…

- Suceveanca Lacramioara Perijoc si Claudia Nechita sunt sportivele care pot aduce primele calificari la Jocurile Olimpice de la Paris pentru boxul romanesc, cu ocazia Jocurilor Europene din Polonia (21 iunie – 2 iulie). ”In mod sigur mergem la aceasta competitie cu sperante de calificare olimpica. Acesta…