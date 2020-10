Stiri pe aceeasi tema

- O minora, in varsta de 15 ani, și o alta minora, de 13 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, au plecat de la domiciliu in data de 22 octombrie insa nu s-au mai intors. Articolul Doua minore disparute. Daca le-ați vazut sunați imediat la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au desfasurat doua perchezitii, in judetul Mures, la persoane banuite de santaj si luare de mita. In fapt, un barbat ar fi determinat o angajata a unei institutii publice sa-i puna la dispozitie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 92 de ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. Petru Ciuta ar fi plecat, astazi, din curtea interioara a Clinii Pro Medica din Timișoara, de pe strada Craiova, iar pana in prezent nu…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai orașului Chișineu-Criș au depistat, la sfarșitul saptamanii trecute, un barbat de 54 de ani, din Chișineu-Criș, pe numele caruia autoritațile belgiene au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de talharie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza localitații Charlotenburg, județul Timiș. Ailenei Anca Vasilica ar fi plecat, conform Poliției Timiș, astazi de dimineața, din Charlotenburg, iar pana in prezent…

- A plecat de acasa in urma cu o luna si jumatate, dar politistii au fost anuntati abia pe 3 august. Este vorba de un copil de 13 ani, din Timisoara. Oamenii legii asteapta ajutor de la oricine poate oferi detalii despre acest caz. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale cauta un baiat, in varsta de 13 ani, disparut din Timișoara. In 3 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca Maistor Octavian Iulian a plecat de la domiciliul sau in urma cu aproximativ o luna și jumatate și nu a mai revenit pana in…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu și efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care un barbat a fost agresat in locul numit „Craia”, pe raza comunei bistrițene Rebra. Conform primelor verificari, barbatul in varsta de 40 de ani, din Runcu…