Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-22 octombrie a avut loc cea de-a III-a ediție a concursului de inot „Cupa Miercurea Ciuc", in cadrul caruia au luat parte un numar de 350 de sportivi, de la 19 cluburi diferite din țara. Sub conducerea antrenorului Molnar Tamas, la aceasta competiție, Clubul Sportiv H2O Team a fost reprezentat…

- Sambata, 21 octombrie, Miercurea-Ciuc a gazduit un concurs de verificare, unde au dat startul 350 de sportivi din 19 cluburi diferite. Clubul Sportiv Școlar Targu Mureș a fost reprezentat in cea de-a III-a ediție a Cupei Miercurea-Ciuc de 31 de sportivi pregatiți de antrenoarele Kisgyorgy Evelin și…

- Deși a mai fost casatorita in trecut, Irina Rimes viseaza la o nunta mare și planuiește sa faca trei petreceri.„M-am gandit la trei, dar cred ca e prea mult. Trei in sensul in care aș face una in vestul Franței. Smiley mi-a spus ca vine la nunta mea numai daca il chem in Franța, la un chateau (trad.…

- Situația economica, sociala, geopolitica in Moldova și in lume a devenit baza discuțiilor din cadrul Conferinței IV Internaționale «Bazele dezvoltarii durabile și a unui viitor sigur », care s-a desfașurat la 27 septembrie in hotelul Radisson blue din Chișinau. Experți și savanți din Moldova, politologi…

- Sportivul roman Maxim Tugulea a pierdut in turul al doilea al cat. 81 kg, duminica, la Openul European de judo de la Praga, potrivit Agerpres.Tugulea, care a intrat direct in turul al doilea, a fost invins de germanul Gerrit Noack. Romania a participat cu patru judoka, cele mai bune rezultate…

- Pugilistul Alexandru Buleu, de la CSM Constanta, participa in aceasta saptamana la puternicul turneu international Under 22 "Memorialul Dacalldquo;. Orasul spaniol Palencia gazduieste competitia la care participa boxeri din Belgia, Anglia, Scotia, Franta, Ungaria, Lituania, Tara Galilor, Ucraina, Romania…

- Autostrada A7 reprezinta o veritabila coloana vertebrala pentru regiunea Moldovei, ce se va desprinde din Autostrada A3 București – Ploiești, in apropiere de Ploiești, și va ajunge, 440 km mai departe, la granița cu Ucraina de la Siret. Aceasta autostrada trebuia sa fie gata de foarte mulți ani. Nu…

- Romanii au fost printre cei mai numeroși turiști straini din BulgariaVizitatorii straini au efectuat in luna iulie 1,8 milioane de calatorii in Bulgaria, cu 19,7% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, transmite Novinite, conform Agerpres. Cele mai multe vizite in Bulgaria au…