- Doua masini cu hidrogen, cu o autonomie peste 500 de kilometri, care consuma de 10 euro la 100 de kilometri si care au zero emisii nocive, eliminand doar apa ce poate fi consumata, au fost prezentate, vineri, in centrul Timisoarei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Doua masini cu hidrogen,…

- Identifica locul potrivit, apoi parcheaza mașina și se pun sa scoata gunoaiele din ea. Așa fac o sumedenie de oameni la Timișoara, care aparent nu mai au nici frica Big Brother, a camerelor de supraveghere instalate de Poliția Locala in mai multe zone cu probleme din oraș.

- Vestigii care dateaza din perioada austro-ungara a Timisoarei - anul 1716 - au fost descoperite intr-o intersectie din orașul Timisoara, unde se vor desfașura lucrari de largire a acesteia la trei benzi de circulatie. Cel mai probabil, arheologii vor cerceta locul timp de aproximativ doua luni.

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani a fost stabilizata de medicii de la Spitalul Judetean, unde este internata dupa ce a incercat sa se sinucida cu erbicid, iar in cursul zilei de miercuri va fi transferata la Clinica de Psihiatrie din Timisoara. Crima a avut…

- "Pe 15 martie repunem in functie sistemul de biciclete VeloTM, care a functionat excelent anul trecut. Acest sistem are 25 de statii amplasate in vecinatatea statiilor RATT, pistele de biciclete totalizeaza 23 km realizate in cadrul unui proiect, dar in total noi avem peste 100 km de piste de biciclete…

- A fost nevoie de greseala unui singur sofer pentru ca un adevarat accident in lant sa se produca azi-dimineata, la Timișoara. Sapte masini au fost implicate in accidentul care a pornit dupa ce un barbat aflat la volanul unei Dacia a schimbat din scurt banda de circulatie, fara sa se asigure, pe strada…

- Tehnicianul care a salvat-o pe ACS Poli de la retrogradare chiar in urma unui duel cu UTA a revenit in tabara alb-roșie dupa aproape opt ani. Ionuț Popa, plecat suparat din Timișoara, a semnat o ințelegere pe trei luni cu divizionara secunda de pe Mureș unde va ocupa postul de director tehnic. Popa…