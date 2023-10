Stiri pe aceeasi tema

Compania de Apa Arad continua schimbarea vechilor contoare mecanice cu altele noi, cu citire la distanța. Inlocuirea a peste 11 mii de apometre in cadrul...

Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca joi, 28.09.2023, vor avea loc lucrari de cuplare conducte in UAT Șiria, care necesita intreruperea furnizarii apei potabile....

Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca, joi, 21.09.2023, vor avea loc lucrari de intreținere si mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Zimandul...

S-au produs noi avarii la rețeaua publica de alimentare cu apa in Zalau, motiv pentru care mai multe strazi din municipiu raman fara apa. Compania de Apa Someș a anunțat lista strazilor afectate: strada Corneliu Coposu (blocurile 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), strada Kossuth Lajos (intre…

Miercuri, 23.08.2023, Compania de Apa Arad intervine pentru remedierea unei avarii in zona Banu Maracine. Astfel, in intervalul orar 09:00 – 18:00, va fi nevoie...

Compania de Apa Arad anunța o noua serie de intreruperi ale furnizarii apei potabile pe raza municipiului, pentru lucrarile de schimbare a contoarelor de apa....

Compania de Apa Arad informeaza ca joi, 3 august, in intervalul orar 09:00- 17:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile: str. Dosoftei, str....