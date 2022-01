Stiri pe aceeasi tema

- In Maternitatea din cadrul Spitalului Județean de Urgența Dambovița, cinci mamici au primit un cadou special in ziua de 25 decembrie. In ziua de Craciun, cand toata lumea daruia Post-ul Cinci familii din Dambovița au primit un cadou special de la Moș Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR, Daniel Blaga, a depus un amendament la Legea Bugetului de Stat pentru finanțarea unor lucrari de modernizare, dar și pentru dotarea Centrului de Transfuzie Sanguina din Targoviște. Deputatul Post-ul Amendamentul deputatului Daniel Blaga, pentru finanțarea Centrului de Transfuzie Sanguina…

- Deputatul Ionuț Vulpescu a susținut un discurs in cadrul ședinței festive a Parlamentului Romaniei dedicata sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. Deputatul a subliniat importanța solidaritații sociale și naționale, mai ales Post-ul Vulpescu, la ședința festiva dedicata Zilei Naționale: „Sunt mai…

- Cadavrul descoperit la marginea cartierului Bujac din Arad, in apropiere de un cimitir, este al unei fetite cu varsta de 5 - 6 ani, iar moartea a fost provocata de o lovitura in cap cu un corp contondent, releva raportul expertizei medicale.

- Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, masurile Post-ul PSD a dus in Parlament 170 000 de semnaturi pentru plafonarea prețului la energie. Declarațiile deputatului Carmen Holban apare prima data in Gazeta…

- Targoviștenca Gabriel Horga, deputat PNL in Parlamentul Romaniei, a postat, astazi, pe pagina sa de facebook mesajele mai multor medici Post-ul Indemnul deputatului Gabriela Horga: „Sa ii ascultam pe medici!” Aceasta a postat mesajele unor doctori care lupta cu Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In cursul zilei de astazi, 20 octombrie, Guvernul Cioloș, alcatuit exclusiv din membrii USR-PLUS, a fost supus votului Parlamentului. Cu Post-ul Guvernul USR-PLUS nu a primit votul de incredere! Ce surprize au aparut la numararea voturilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul Radu Popa a explicat intr-o declarație la Ora ministrului, in Parlamentul Romaniei, ca schema de ajutor aprobata pentru consumatorii Post-ul Radu Popa (PSD): “Schema de ajutor din energie nu poate fi aplicata” Explicațiile deputatului apare prima data in Gazeta Dambovitei .