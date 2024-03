Pradator sexual in uniforma de politist! Un agent din Covasna a fost ridicat de procurorii DIICOT dupa ce, timp de doi ani, a abuzat doua copile pe care le-a si filmat in ipostaze indecente. Polițistul a fost arestat pentru cel puțin 30 de zile. Este acum cercetat pentru act sexual cu un minor și pentru pornografie infantila. Procurorii au stabilit ca agentul ar fi intreținut, in mod repetat, relații intime cu doua fete de 14 și 15 ani. Totul s-ar fi intamplat, de mai multe ori, intre anii 2021 și 2022. A filmat totul, iar mai apoi s-ar fi laudat cu clipurile la munca, potrivit procurorilor.…