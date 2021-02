Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete au murit in urma unui accident, , dupa ce o șoferița a scapat controlul direcției intr-o intersecție in T și a intrat pe trotuar. Revoltați, cațiva cetațeni au batut-o pe femeia care se afla la volan, soțul ei fiind de asemenea atacat. Una dintre copile a murit in timp ce era transportata…

- Un șofer și-a scapat autoturismul de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, transmite Realitatea PLUS.Doua fete au fost transportate de urgența la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Din pacate, o fetița a murit, iar alta are un braț amputat.Și pasagerul…

- Un motociclist a murit dupa ce a fost lovit in plin, joi seara, de o mașina, in București. Accidentul a avut loc pe bulevardul Libertații, unde șoferul unui autovehicul a intrat intr-un motociclist. In...

- In urma cu o saptamana un incendiu devastator a avut loc la Spitalul Matei Balș din Capitala, in urma caruia in acel moment cinci persoane au murit! Din pacate, de la zi la zi bilanțul deceselor a crescut, iar acum s-a ajuns la 14 persoane care și-au pierdut viața!

- Impact violent in sudul tarii. Un sofer a decedat, dupa ce masina pe care o conducea a intrat violent intr-o autocisterna plina cu carburanti. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, la Vulcanesti.

- Accidentul rutier mortal a avut loc in Ajunul Craciunului, puțin dupa ora 21, in orașul Ineu, la trecerea la nivel cu calea ferata inspre Șicula. Șoferița de doar 21 de ani, din Tarnova, a murit. La fața locului au intervenit: Detașamentul Ineu cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj…

- Un cumplit accident s-a petrecut ieri dimineața pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. O mașina a fost surprinsa de un tren la o trecere la nivel de cale ferata, iar impactul cu locomotiva a fost devastator. Accidentul s-a produs in jurul orei 4.45, iar autoturismul marca Subaru condus de o ...

- Doi copii fug printre mașinile parcate in cartierul Subcetate. Unul dintre ei este accidentat de o mașina, a carui șoferița nu mai apuca sa reacționeze. Incidentul a fost surprins de o camera video. Un accident rutier a avut loc ieri dupa-masa in cartierul Subcetate. Doi copii fug printre mașinile parcate…