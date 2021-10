Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au gasit o borseta cu 11.000 de lei și alte obiecte de valoare pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionești. Aceasta a fost predata poliției și restituita ulterior proprietarului de drept. Borseta cu o suma mare de bani, gasita la marginea drumului Potrivit Inspectoratului de Poliției…

- O borseta cu peste 11.000 de lei, documente si alte obiecte de valoare, gasita de doua femei pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionesti, a fost predata politiei si ulterior restituita proprietarului de drept, un barbat de 54 de ani, din Marasesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Doua femei, una asistenta in Focșani, iar cealalta ofițer MApN in București au gasit duminica o borseta cu peste 11.500 de lei, documente si alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionesti. Femeile au mers imediat la poliție și au predat bunurile, a informat Inspectoratul…

- O borseta cu peste 11.000 de lei, documente si alte obiecte de valoare, gasita de doua femei pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionesti, a fost predata politiei si ulterior restituita proprietarului de drept, un barbat de 54 de ani, din Marasesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Doua femei s-au prezentat in acesta seara la sediul Politiei Municipiului Focșani, unde au predat o borseta in care se aflau mai multe documente, un telefon mobil, o brațara si suma de 11500 de lei. Cele doua femei, asistent medical in cadrul Spitalului Județean Focșani și ofițer MAPN București, se…

- O masina de politie care transporta doua femei pentru audieri la Politia Municipiului Focsani a fost implicata, vineri dupa-amiaza, intr-un accident, fiind acrosata de un alt autoturism. Potrivit IPJ Vrancea, un politist care conducea autospeciala de serviciu, avand semnalele luminoase in…

- „În jurul orei 07:00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni în cazul unui eveniment rutier produs pe un drum lateral din Apahida, Cluj. Un autoturism a accidentat doua femei de aproximativ 50 ani care circulau pe…