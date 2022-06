Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 iunie, incepand cu ora 18:30, Andrei Vieru, unul dintre cei mai importanți pianiști ai Romaniei, ne va incanta cu un concert aparte de pian, organizat in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara. Joi, 23 iunie, incepand cu ora 18:00, Sergiu Klainerman, un matematician de elita,…

- Joi, 19 mai 2022, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara a organizeazat și gazduit un eveniment special, dedicat Zilei Regalitații, invitați de onoare fiind Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, și Alteta Sa Regala…

- In data de 19 mai 2022, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara organizeaza un eveniment special, dedicat Zilei Regalitații, invitați de onoare fiind Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Romane și Alteta Sa Regala Radu Principele…

- Expoziția internaționala anuala World Press Photo se va putea vizita in piața Universitații din București, dar și in Cluj și Timișoara, in perioada 1 mai - 4 iunie. Cele 122 de fotografii surprind evenimente importante din intreaga lume: de la marile incendii din Grecia și mașinaria de fake news din…

- Seria de proiecte, evenimente, spectacole și inițiative culturale, realizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, continua și se extinde catre o dimensiune a educației vocational – artistice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultațile sale cu profil artistic, Facultatea…

- Seara de vineri, 1 aprilie, a fost marcata de evenimentul special, gazduit in Aula Magna „Ioan Curea” a Universitații de Vest din Timișoara, unde scriitori contemporani de excepție s-au intalnit cu publicul timișorean, la invitația comunitații academice din UVT. Mircea Cartarescu, Ioana Parvulescu,…

- Facultatea de Arte și Design a Universitații de Vest din Timișoara (FAD-UVT), Specializarea Grafica, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte din București (UNAB), Departamentul de Grafica, organizeaza in luna aprilie doua manifestari expoziționale importante atat pentru schimburile academice…

- Vineri, 1 aprilie, incepand de la ora 19, unii dintre cei mai reprezentativi scriitori romani contemporani vin la Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul unui eveniment moderat de criticul literar Mircea Mihaieș. Vor fi prezenți in Aula Magna UVT, pentru a intra in dialog cu publicul timișorean,…