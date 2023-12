Două educatoare din Constanța le-au înapoiat părinților cadourile de Crăciun: „Noi nu suntem nespălate” Obiceiul de a da cadouri cadrelor didactice cu diverse ocazii este larg raspandit in Romania, iar in unele circumstanțe reprezinta momente penibile fie pentru parinți, fie pentru profesori. Parinții de la o creșa din Constanța s-au trezit ca educatoarele le dau inapoi cadourile cumparate de Craciun, scrie Focus Press . Penibilul incident a avut loc la creșa nr.5 din Constanța, unde parinții au strans bani pentru cadourile educatoarelor. Numai ca acestea din urma s-au simțit ofensate de conținutul pachetului primit de la parinți, dupa cum reiese dintr-o conversație pe grupul de WhatsApp al parinților.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Darurile oferite de cei trei magi la nașterea lui Iisus Hristos, aduse pentru prima data in Romania, de Craciun. Moment deosebit Darurile oferite de cei trei magi la nașterea lui Iisus Hristos, vor fi aduse in Romania de Craciun. Este vorba despre un moment extrem de rar, cu care romanii nu se vor mai…

- ANAF administreaza opt magazine in diverse locații din Romania, inclusiv in București, unde bunurile confiscate de la autoritațile fiscale și vamale ajung adesea pe rafturi pentru a fi vandute. Va intrebați ce ofera aceste magazine ANAF și unde le puteți gasi?Aceste magazine sunt impraștiate in București…

- Cum va fi vremea in Romania de Craciun, Revelion și Sfantul Ion. Prognoza meteo pe patru saptamani Cum va fi vremea in Romania de Craciun, Revelion și Sfantul Ion. Prognoza meteo pe patru saptamani. Meteorologii anunța ca, in urmatoarele patru saptramani, temperaturile vor fi in general mai ridicate…

- Un sondaj efectuat online, in perioada 15 noiembrie-3 decembrie anul curent, arata ca bugetul mediu alocat de parinți pentru perioada sarbatorilor de iarna este in medie de 195 de lei. Sondajul a fost efectuat de cei de la Clubul Copiilor. 195 de lei, aceasta este suma pe care și-au propus in general…

- Urgia alba a facut prapad in Romania in nici 24 de ore de cand s-a instalat. Viscolul și vantul puternic au doborat mai mulți copaci de pe marginea drumului in județul Suceava, dar și in Constanța, iar zeci de mașini au ramas blocate in nameți, in județul Buzau. Urgia alba a maturat Romania! Viscolul…

- A scazut cantitatea de lemn exploatata legal in Romania. Date oficiale prezentate de INS Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat, in 2022, un volum de 18,348 milioane metri cubi (mc) de lemn. Este cu 5,6% mai putin decat in anul 2021, conform datelor centralizate de Institutul…

- Iarna 2023 – 2024 in Romania. Cum va fi vremea de Craciun și Revelion. Cand vor cadea ninsori abundente in luna decembrie Vremea in iarna 2023 – 2024 in Romania: prima prognoza anunța o iarna normala și poate la fel de blanda ca cele din ultimii ani. Totuși, nu este exclus ca in iarna 2023 – 2024 sa…

- Cand se deschide Targul de Craciun de la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din Romania. A fost anunțata data Cand se deschide Targul de Craciun de la Sibiu: Piața Mare din Sibiu va gazdui cea de-a 16-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu, care va avea loc in acest an intre 17 noiembrie 2023 și…