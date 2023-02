Stiri pe aceeasi tema

- Doua cadre didactice ae Universitații Politehnica Timișoara au fost premiate in cadrul concursului național de inovare PatriotFest. Ajns la cea de a cincea ediție, acesta a avut loc la Bcurești, in organizarea Asociației New Strategy Center, cu sprijinul Ministerului Apararii Naționale, Ministerului…

- Profesori ai Universitații Politehnica Timișoara, premiați la PatriotFest 2022. In cursul lunii ianuarie 2023, sa avut loc decernarea premiilor celei de a cincea ediții a concursului național de inovare PatriotFest. Evenimentul este inițiat de Asociația New Strategy Center și organizat cu sprijinul…

- In luna decembrie a anului 2022 au fost acordate premiile Academiei Romane pentru anul 2022. Va prezentam in continuare lista compelta a castigatorilor: I. FILOLOGIE SI LITERATURA1. Premiul "Timotei Cipariuldquo; Lucrarea: Crestomatia limbii romane vechi, volumul al II lea 1640 1715 2. Premiul "Bogdan…

- Asistam la cea mai mare rata de angajabilitate in randul absolvenților Universitatații Politehnica Timișoara. Majoritatea lucreaza in domeniul in care au studiat Rata de angajabilitate a absolvenților Universitații Politehnica Timișoara din acest an a depașit 90%. Vorbim despre generația care…

- Peste 70 de elevi cu rezultate de excepție la examenele de evaluare naționala și Bacalaureat, precum și la concursurile școlare naționale și internaționale au fost recompensați de aleșii județeni. Alaturi de aceștia, au fost premiați și peste 260 de sportivi care s-a remarcat, in acest an, cucerind…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a premiat peste 700 de elevi si cadre didactice pentru rezultatele obtinute la olimpiadele scolare si competitiile sportive din acest an, stimulentele financiare acordate drept recompensa cifrandu-se la 110.000 de lei, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei…

- Teatrul de Stat Constanța (TSC) pregatește, pentru luna ianuarie, premiera spectacolului “Prometeu ‘22” și a unui spectacol aflat inca in producție, transmite TSC intr-un comunicat de presa. Mai intai va avea loc premiera unui spectacolului aflat inca in producție și al carui titlu va fi anunțat in…

- Anul trecut discutam cu dr. Nicolae Lucanu, conf. univ. la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei de la TUIASI, despre necesitatea absorbtiei de finantari internationale, iar astazi vedem ca echipa universitatii chiar se tine de promisiuni. TUIASI va forma o retea de…