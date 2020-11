Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate inca cinci decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre trei femei și doi barbați. Femeie in varsta de 82 de ani din Alba Iulia. Confirmata cu Covid-19 pe 3 noiembrie, internata pe 4 noiembrie la SJU, secția ATI. A decedat pe 5 noiembrie: stop cardiorespirator,…

- Au fost inregistrate inca cinci decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre patru femei și un barbat. Femeie in varsta de 80 de ani din Sancel. Internata pe 24 octombrie, confirmata cu COVID-19 pe 25 octombrie. A decedat pe 3 noiembrie: stop cardiorespirator, insuficiența respiratorie,…

- Au fost inregistrate alte patru decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre trei barbați și o femeie care sufereau de multiple afecțiuni. 154 de persoane au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 in județul Alba. Citește și ALBA: 159 de cazuri noi de COVID-19, confirmate in…

- Au fost inregistrate alte trei decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre doi barbați și o femeie care sufereau de multiple afecțiuni. 150 de persoane au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 in județul Alba. Femeie, 77 de ani din Cricau, confirmata cu coronavirus și internata…

- Au fost inregistrate inca trei decese cauzate de COVID-19, in județul Alba. Este vorba despre doi barbați și o femeie. In total, de la inceputul pandemiei 141 de persoane au pierdut lupta cu virusul. – femeie, 88 de ani din Sebeș, decedata in data de 30 octombrie, la Spitalul Județean de Urgența din…

- Au fost inregistrate inca trei decese cauzate de COVID-19, in județul Alba. Este vorba despre doi barbați și o femeie. In total, de la inceputul pandemiei 138 de persoane au pierdut lupta cu virusul. Barbat, 75 de ani din Galda de Jos, internat pe 22 octombrie pe secția ATI a Spitalului Județean de…

- Au fost inregistrate patru decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre trei femei și un barbat. Printre cei care au pierdut lupta cu virusul se afla și o femeie din Alba Iulia, in varsta de 49 de ani, care nu suferea de afecțiuni grave. Femeie 66 de ani din Balcaciu, confirmata cu…

- Au mai fost inregistrate inca doua decese in județul Alba, cauzate de COVID-19. Este vorba despre o femeie și un barbat. Femeia de 93 din Teiuș (Capud) a fost confirmata cu noul coronavirus și internata in 16 septembrie la Secția de Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Aceasta…