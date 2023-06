Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, miercuri dimineața, in Romania. Seismul din jude’ul Buzau a avut 3,3 grade pe Richter. Nu a fost, insa, singurul cutremur inregistrat in ultimele ore in zona Vrancea. Astfel, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 05:56 in zona…

- Patru cutremure marți, 23 mai 2023, inregistrate in Romania. Cel mai mare a avut magnitudine de 3.2 Patru cutremure s-au produs marți, 22 mai, in Romania, cel mai mare avand magnitudine de 3.2, in Dambovița. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, patru cutremure…

- Primul seism produs sambata noaptea a avut loc la ora 00:01, la 68 km vest de Kahramanmaraș și 27 km nord-vest de Andirin, și a avut o magnitudine de 3,2 grade, conform emsc-csem.org.Cel de-al doilea s-a produs la ora 00:29, și a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), noi cutremure au zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Oamenii sunt foarte speriați, dupa ce in ultima perioada au fost tot mai dese seismele. Iata ce magnitudine au inregistrat seismele, dar și unde s-au produs!

- Val de cutremure in mai putin de trei ore in Romania. Cel mai mare a avut magnitudinea 3,9 NU mai puțin de trei cutremure s-au produs in noaptea de sambata spre duminica in Romania in mai putin de trei ore. Cutremurele au fost in Vrancea si Gorj, relateaza Mediafax. Potrivit Institutului National de…

- Trei cutremure s-au produs duminica dimineața, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentu Fizica Pamantului. De altfel, doar in aceasta saptamana au avut loc nu mai puțin de 25 de cutremure, iar cel mai puternic a fost cel de luni, cu magnitudinea de 4,9, care a produs mai multe replici.…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un nou cutremur s-a produs, in urma cu putin timp, in Romania. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde s-a produs!

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe Richter s-a produs duminica, la ora locala 13:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).