Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a confirmat marti dorinta sa de a pune avionul sau oficial la tragere la sorti, in lipsa unui cumparator interesat, noteaza AFP. "Daca niciun cumparator, nicio oferta nu se prezinta, vom pune in aplicare un alt plan si va fi probabil o tragere la…

- Un concert de exceptie a avut loc aseara in centrul Capitalei, cu ocazia inchiderii Targului de Craciun. Pe scena au urcat artisti cunoscuti de la noi precum Vali Boghean, formatia "Noroc" sau cantareata Victoria Lungu.

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost ranite dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit sâmbata la scurt timp dupa ce a decolat din localitatea Lafayette aflata în statul american Louisiana, relateaza NBC News, preluat de agenția Mediafax.Avionul a lovit o mașina…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, titrat de Agerpres. Avionul…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri în apropierea orasului Almaty, în Kazahstan, înregistrându-se cel putin 14 morți, potrivit BBC. Sursa citata mai spune ca alte 35 persoane ranite, inclusiv…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri și cinci membri ai echipajului la bord s-a prabușit vineri în apropierea orașului Almaty din Kazahstan, provocând decesul a cel puțin noua persoane, au anunțat autoritațile din Kazahstan, potrivit Reuters.Avionul se îndrepta spre…

- Un avion de vanatoare de ultima generatie, de tip Suhoi 57 (Su-57), s-a prabusit in timpul unui antrenament, in apropiere de Komsomolsk pe Amur, in Extremul Orient rus, a anuntat marti United Aircraft Corporation, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze, relateaza The Associated Press.Cauza…

- Mulți oameni cred ca secretul productivitații sta in a munci nonstop, insa acest lucru este departe de adevar, potrivit doctorului psiholog Samantha Boardman. Cu toate astea, daca pui din cand in cand pauza in procesul de lucru, vei observa ca vei fi mai eficienta in ceea ce privește abilitatea de a…