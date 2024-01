Două camioane din Republica Moldova s-au alăturat protestului și au blocat total DN2E85 Fermieri și transportatori in a 3-a zi de proteste, incercand sa intre in București pentru a-și exprima nemulțumirile. Astazi, in localitatea Afumați pe DN2E85, doua camioane cu numere de Republica Moldova au fost lasate de-a curmezișul pe mijlocul drumului, blocand traficul și atragand atenția autoritaților. Informațiile de ultima ora arata ca sute de protestatari din Buzau, Galați și Braila s-au alaturat mișcarii de protest care a inceput deja de doua zile, aceștia fiind impiedicați de forțele de ordine sa intre in București. Transportatorii și fermierii, se afla in a treia zi de proteste, incearca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

