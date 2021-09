Stiri pe aceeasi tema

- Primariile vor fi obligate in curand sa instaleze in cartierele de blocuri sisteme moderne si ecologice de colectare selectiva a deseurilor, iar clasicul topogan de la ghena, pe care il intalnesti acum in majoritatea blocurilor, va disparea, a explicat astazi la RRA, ministrul mediului, Tanczos Barna.…

- Firma de salubrizare SOMA SRL și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au lansat, sambata, contractul de salubrizare in municipiul Bacau și 22 de comune. Bacauanii vor depozita deșeurile pe fracții, iar transportul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Obiectivul principal al proiectului "Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black sea coastal areas ndash; RedMarLitter BSB552" este analizarea gradului de contaminare cu deseuri a bazinului Marii Negre, urmarirea principalelor fluxuri poluante, analiza cantitatii si…

- Astazi au fost distribuite primele pubele de colectare selectiva a deșeurilor la Campia Turzii Cetațenii Municipiului Campia Turzii sunt primii beneficiari din zona 3 a ADI Eco Metropolitan Cluj a

- Centrul de Arta Aluniș a pregatit in acest week-end evenimente dedicate parinților și copiilor. Vizitatorii sunt invitați sa petreaca timp de calitate impreuna la atelierele Aluniș Art Center, sa se bucure de muzica buna și sa exploreze zona Aluniș-Colți. Weekendul debuteaza cu spectacolul pentru toata…

- Operatorul de colectare a deșeurilor SC Brantner Environment SRL, deruleaza o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase: mobilier, covoare, obiecte mari de folosința indelungata, altele decat deșeurile de echipamente electrice și electronice etc

- Primaria Comunei Cuza Voda a incheiat un contract cu firma Iridex Group Salubrizare SRL. Valoarea totala a achizitiei este de 971689 lei.Comuna Cuza Voda din judetul Constanta a semnat un contract pentru servicii de colectare separata, transport separat, tratarea si depozitarea deseurilor. Societatea…

- Un incendiu a izbucnit sambata la un centru de colectare a deseurilor de pe strada Barsanesti, in sectorul 6 al Capitalei, fiind afectate mai multe containere si o cladire cu etaj, relateaza Agerpres. Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire (P+1),…