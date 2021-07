Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de lupta rusesti care au zburat fara a-si anunta prezenta in Marea Baltica au fost la originea alertei de securitate joi care a intrerupt conferinta de presa a premierului spaniol Pedro Sanchez la baza NATO din Siauliai, in Lituania, relateaza EFE. "In aceasta dimineata, doua…

- Doua avioane Eurofighter apartinand Fortelor Aeriene Germane au fost trimise in Romania, in scopul supravegherii spatiului aerian de-a lungul flancului sud-estic al NATO, conform Deutsche Welle. Desi, sosirea celor doua avioane are programata de mai mult timp, acestea ajung in Romania in contextul in…

- Astfel, potrivit unui comunicat al NATO, mai multe avioane de lupta rusești Su-24 Fencer și Su-30 Flanker au fost identificate pe 22 iunie intrand in Zona de Identificare a Zborului, care este zona spațiului aerian internațional controlat de Romania, arata sursa citata. Aeronavele rusești nu au informat…

- Dupa starea de urgența de la Minsk, Lituania a anunțat ca nu va accepta zborurile care au zburat sau intenționeaza sa zboare peste Belarus.De asemenea, cetațenii Lituaniei sunt sfatuiți sa se abțina de la calatorii intr-un stat vecin.