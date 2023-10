Doua autovehicule implicate intr-un accident rutier in judetul Cluj! Doua victime, incarcerate

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73A, la kilometrul 17 500 de metri, la iesire din localitatea Rasnov, judetul Brasov, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea unei persoane, ce este inconstienta, incarcerata. Traficul rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 12 Sfantu Gheorghe ndash; Miercurea Ciuc, in apropierea localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule, in urma careia trei persoane au ramas incarcerate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13 Sighisoara Targu Mures, la iesire din localitatea Sighisoara, judetul Mures, intr o curba, o autoutilitara s a rasturnat pe un autoturism.Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite, sunt constiente si evaluate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 31, in zona localitatii Ulmeni, judetul Calarasi, un autoturism a accident grav un pieton ce s a angajat in traversarea carosabilului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, pentru aproximativ 30 de minute, pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2C Slobozia Costesti, la iesire din localitatea Amara, judetul Ialomita, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un tractor. Din primele informatii accidentul s a soldat cu ranirea usoara a patru persoane din…

- TRAFIC OPRIT PE DN 19 Sighetu Marmației- Satu Mare. Accident rutier in care sunt implicate trei autovehicule. Doua persoane ranite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 19 Satu Mare – Sighetu Marmației, intre localitațile Botiz și Ciuperceni, județul Satu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj Napoca Dej, in zona localitatii Jucu, judetul Cluj, o autoutilitara a acrosat doi pietoni care se aflau angajati in traversarea partii carosabile. In urma impactului, unul dintre pietoni a decedat, celalalt a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3A Fetesti Lehliu, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate patru autoturisme, soldata cu ranirea grava a doua persoane. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri…