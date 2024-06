Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane dintr-un grup de 39 de copii si trei adulti aflati in localitatea Magura, judetul Buzau, acuza dureri si simptome de toxiinfectie alimentara, pana acum 13 dintre acestea avand nevoie de ingijirile medicilor.

- Peste 760 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate doar in ultima saptamana, a anuntat marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Mai mult, un copil nevaccinat, de numai 10 luni, a murit, dupa ce a luat virusul rujeolei de la sora lui, de 13 ani. Numarul deceselor cauzate de rujeola…

- Doua medicamente care puteau fi eliberate de farmacii fara prescripție medicala și alte cinci care puteau fi achiziționate pe baza de rețeta, au fost scoase de la vanzare. Medicii spun ca sunt suficiente inlocuitoare pe piața. Comisia Europeana a anunțat ca mai multe medicamente generice nu se ridica…

- Sapte medicamente ar putea fi retrase de pe piata din tara noastra dupa ce experti ai Agentiei Europene a Medicamentului au recomandat suspendarea autorizatiilor pentru cateva sute de produse care au in comun studii desfasurate intr-un centru din India, informeaza Rador Radio Romania.

- Este alerta in Romania și la nivel european. Zeci de medicamente vor fi retrase pentru ca nu au fost testate dupa toate standardele de conformitate europene. Șapte medicamente sunt și in farmaciile din Romania și in urmatoarele zile vor fi scoase de pe piața.

- Un sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson’s a fost retras de pe piața, in Africa de Sud, dupa ce au fost descoperite niveluri ridicate de dietilen glicol din siropul de tuse. Acestea au fost legate de moartea a zeci de copii. Este alerta medicala. Autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii…

- Capșuni din Grecia periculoși pentru sanatate din cauza unui pesticid neautorizat in UE. Fructele, retrase de ANSVSA de pe piața Capșuni din Grecia periculoși pentru sanatate din cauza unui pesticid neautorizat in UE: Autoritațile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din Romania au depistat…

- Din datat de 1 aprilie, cetațenii Republicii Moldova vor putea primi medicamente compensate din farmacii, folosind doar buletinul, fara rețeta pe hirtie. Acest lucru a devenit posibil datorita sistemului e-Rețeta, la care sint conectate 3.300 de farmacii din toata Moldova. {{728163}}Anterior, acestea…