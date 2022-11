Stiri pe aceeasi tema

- In cele ce urmeaza vor fi formulate cateva intrebari importante - raspunsurile alegatorilor americani ne vor ajuta sa conturam o interpretare mai coerenta a votului din 8 noiembrie si sa cantarim efectele sale in viitorul pe termen mediu, inclusiv din perspectiva alegerilor prezidentiale din 2024. La…

- Vestea ca miliardarul Elon Musk și-ar fi petrecut Halloween-ul in Romania, la Castelul Bran, a starnit un val de reacții in mediul online. Rețelele sociale au fost pline in weekend de meme-uri și filmulețe in care apare fondatorul Tesla dansand pe manele la castel, scrie SHOK.md.

- REȘIȚA – Deschiderea va fi facuta de teatrul reșițean cu viitoarea premiera „Județul fara caiși”! Un spectacol, daca nu parodie, cel puțin o auto-ironie despre cum era viața in anii 80, atunci cand un județ de munte raporteaza o producție uriașa la caise, in condițiile in care la munte caisul nu crește.…

- Pe site-ul Consiliului Superios al Magistraturii apar sase procurori ai DNA Craiova care si-au facut publice declaratiile de avere. Acestea arata ca procurorii care lupta cu coruptia in Craiova nu au strans averi prea mari, insa unii dintre ei au in conturi sume de bani destul de frumoase. Insa, in…

- Campania de colectare este organizata de Primaria Baia Mare impreuna cu operatorul de colectare TGP – The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive și a partenerilor locali: ADIGIDM Maramureș, Garda de Mediu Maramureș, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Camera de Comerț și Industrie…

- O situație riscanta este la Moreni, Dambovița, unde Pediatria spitalului funcționeaza ca secție-suport, inca din timpul pandemiei. Și așa a și ramas, fiind singura de acest fel din județ.

- Politistii l-au retinut pe respectivul barbat. Doctorita Ioana Constandache de la Spitalul Municipal „Anghel Saligny" din Fetesti a fost transportata, miercuri, 24 august, la Spitalul din Constanta, dupa ce un pacient a lovit-o in repetate randuri in zona fetei, informeaza publicatia locala Independenta.…

- Problema garzilor in secția Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț inca nu este rezolvata. Acum, in luna august, au fost sistate garzile și conducerea spitalului a organizat temporar activitatea, intr-un mod care sa nu afecteze pacienții, totuși. Dar, cu doar cei 4 medici angajați…