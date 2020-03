Stiri pe aceeasi tema

- Vineri au fost repatriati 365 de cetațeni romani aflați cu titlu temporar in Italia. Acestia au fost adusi cu doua avioane private. „In continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in vederea facilitarii revenirii in…

- O suta de romani repatriați din Italia vor fi ținuți in carantina in județul Tulcea. Aceștia au aterizat miercuri seara pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanța și vor fi transportați in Tulcea, anunța prefectul Constanței, George Niculescu.Aeronava care a aterizat miercuri, la ora…

- O aeronava cu 187 de cetateni romani imbarcati din Roma, parte a transporturilor umanitare organizate de Ministerul Afacerilor Externe, a aterizat miercuri seara, la ora 19,30, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, informeaza prefectul judetului Constanta, George Niculescu, Agerpres. Potrivit…

- Astazi, in jurul orei 19:10, la Aeroportul International „Mihail Kogalniceanu”din judetul Constanta, va ateriza al patrulea avion cu cetateni romani repatriati din Italia. Pasagerii vor decola din Venetia, informeaza Prefectura Constanta, care nu a precizat si numarul acestora. Odata ajunsi in Romania,…

- In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…

- „In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…

- Situatie tensionata in Constanta acolo unde vor ajunge aproape 1.500 de romani, repatraiti din Italia, din zone afectate de coronavirus. Oamenii erau angajati acolo sezinier. Vor ajunge in tara cu mai multe curse aeriene speciale dupa ce Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a identificat mai multe…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat decretarea starii de urgenta, incepand de luni, 16 martie, in conditiile in care Romania a depasit 100 de pacienti cu coronavirus. “Aceasta stare de urgența va face posibila alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. In acest fel, Guvernul va…