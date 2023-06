Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente au avut loc, miercuri seara, pe DN 1, in afara localitatii Apoldu de Sus, judetul Sibiu. In fiecare a fost implicata cate o masina in care se afla doar soferul. Unul dintre ei, un barbat de 42 de ani, a murit, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac. Potrivit datelor transmise de IPJ…

- Un sofer de 65 de ani a murit iar o femeie care se afla pe locul din dreapta a fost scoasa in viata din vehicul dupa ce s-au rasturnat in raul Cerna, judetul Hunedoara. Femeia a suferit rani minore, fiind transportata la spital. Din primele cercetari, barbatul ar fi pierdut controlul masinii, s-a izbit…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Un accident grav s-a produs duminica in Sibiu, dupa ce un tanar de 24 de ani a intrat cu mașina intr-un autobuz de pasageri. Baiatul a murit pe loc, in ciuda eforturilor medicilor de a-l ține in viața. Echipele de salvare de la fața locului nu au putut sa il resusciteze.

- Doua persoane au decedat si o a treia a fost ranita intr-un accident de circulatie produs joi dimineata pe DJ 221, dupa ce masina condusa de un tanar de 22 de ani s-a lovit de un copac de pe margine drumului, informeaza IPJ Braila.

- La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 16:44, politistii Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DJ 222.Din primele verificari, politistii rutieri au constatat ca o tanara de 28 ani, care se deplasa cu autoturismul pe DJ222, la iesirea din municipiul…

- O femeie de 28 de ani a murit, sambata, iar un barbat si un copil au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un copac, la iesirea din municipiul Tulcea spre Agighiol, potrivit news.ro.Accidentul s-a produs pe DJ 222, intre localitatile Tulcea si Agighiol. Fii la curent cu…