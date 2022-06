Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis vineri o noua avertizare Cod galben de averse și vant valabila in 16 județe din țara. Sunt vizate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Valcea, Dolj, Brașov, Argeș, Olt, Covasna, Dambovița, Prahova și Buzau.

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 - 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș Severin,…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara pentru ziua de miercuri, intre orele 12.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Covasna, Brașov, Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara,…

- In perioada 11-13 mai Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat, in județul Alba, o instruire cu tema ”Instrucțiuni privind desfașurarea controalelor oficiale și a altor activitați oficiale in domeniul siguranței alimentelor”, la care au participat…

- O femeie de 82 de ani a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc astazi, 15 aprilie 2022, in municipiul Brad, victima fiind cunoscuta de vecini pentru ca isi curata frecvent terenul cu ajutorul focului deschis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Pompierii…

- Locuitorii mai multor noi localitati ar putea iesi mai repede la pensie. Este vorba despre proiectul de lege nr. 111/2022, care a primit in data de 13 aprilie 2022 propunerea de adoptare si acum va merge la votul decisiv al deputatilor. Pentru a se putea aplica, trebuie mai apoi semnat de președintele…

- Mai multe obiective turistice din județul Brașov au fost cuprinse in 12 rute culturale din Romania și vor primi finanțari pentru reabilitare sau promovare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Printr-un ordin comun al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), ministrului…

- Pana astazi, 20 martie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.816.039 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.241 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 927 mai puține decat in ziua anterioara. 253 dintre…