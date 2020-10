Dotări de ultimă generație la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Aici vor putea fi operați pacienți cu boli de inimă Spitalul „Sfantul Spiridon” este cea mai mare unitate sanitara din zona Moldovei, unde se interneaza anual peste 40.000 de pacienți in spitalizare continua și peste 35.000 in spitalizare de zi. Avand in vedere complexitatea cazurilor care ajung sa fie tratate, unitatea a fost dotata cu doua aparate folosite pentru chirurgia cardiovasculara: un aparat de angiografie coronariana, unul de electrofiziologie dar și un pacing cardiac. Pacienților cu patologie majora cardiovasculara din zona Moldovei li se va oferi o garanție suplimentara la viața și sanatate, cu atat mai mult cu cat suferința cardiovasculara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza numarului mare de pacienți diagnosticați cu aceasta boala, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași a investit in achiziționarea unui aparat de litotriție extracorporeala, cu ajutorul caruia se elimina „pietrele la rinichi” in cazul pacienților ce sufera de litiaza renala sau ureterala.…

- Spațiile aferente Serviciului de Anatomie Patologica din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși au fost extinse, reabilitate și dotate cu aparatura medicala de ultima generație. Lucrarile de reabilitare și extindere au fost executate cu personal propriu, iar aparatura medicala a fost achiziționata…

- In ciuda faptului ca au primit aprobare de la Ministerul Sanatații, autoritațile buzoiene din sanatate nu pot pune in aplicare decizia ca Spitalul CFR sa interneze pacienți cu Covid-19. Direcția de Sanatate Publica s-a orientat catre pavilionul de Medicina Interna, dar se lovește in continuare de refuzul…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) va face verificari asupra cazului medicului din Iasi care a stocat in nume personal listele cu datele personale ale pacientilor. Razvan Constantinescu, medic la Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie in…

- Reprezentanții DSP Buzau au avut o intalnire joi, 30 iulie, cu reprezentanții Spitalului CFR din in care au fost inițiate demersurile pentru ca aceasta unitate sa devina cat mai repede funcționala pentru preluarea bolnavilor cu Covid 19. Ministerul Sanatații și-a dat acordul, miercuri, pentru ca spitalul…

- Razvan Constantinescu este medic primar de Medicina interna si Gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie, din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon" din Iasi. Este fost membru ALDE. Este unul din cadrele medicale care banuiesc o conspiratie a autoritatilor si pun la indoiala cifrele…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași devine prima unitate publica din capitala Moldovei care da șansa persoanelor care doresc sa se testeze pentru noul coronavirus in regim privat. Contra sumei de 290 de lei, aceștia vor primi rezultatul in 24 de ore, conducerea unitații medicale spunand ca decizia…