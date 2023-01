V. S. Spitalul Orașenesc Sinaia, cel mai important furnizor de servicii medicale din sistemul public din partea superioara a Vaii Prahovei, beneficiaza, din acest an, prin intermediul unui proiect cu fonduri europene, de achiziția unor echipamente și aparatura medicala de ultima generație care vor asigura servicii medicale de calitate pacienților. ”Preocuparea constanta pentru menținerea și restabilirea starii de sanatate este prioritate zero pentru noi. In urma finalizarii unor serii de proceduri de licitație publica, am achiziționat echipamente extrem de performante de aproape 5,2 milioane de…