Dosarul Skoda: Chirica încearcă să-şi scoată un apartament de sub sechestru Procesul primarului Mihai Chirica incepe cu o noua amanare. Desi, in urma cu un an, primarul afirma ca isi doreste ca procesul "Skoda" sa inceapa cat mai repede, pentru a-si putea demonstra nevinovatia, practic, fiecare pas procedural a fost contestat de aparatori. O ultima dispozitie de rutina a procurorilor a fost si ea contestata, ceea ce a dus la o noua amanare. Vinerea viitoare, in loc sa se judece primul termen al procesului propriu-zis, se va analiza ultima contestatie. Magistratii Tribunalului vor decide daca o parte din averea primarului va ramane sau nu sub sechestru. Instrumentat de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA, dar va contestat, vineri, aceasta masura la judecatorul de drepturi și libertați. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca, incepand…

- In aceste momente, primarul Iașului, Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar. Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Vorbim despre o ancheta pe care procurorii DNA au inceput-o in urma cu ceva timp. In comunicatul de presa dat de DNA se specifica faptul…

- S-a stabilit data de incepere a judecatii in dosarul Skoda. Vineri, 11 februarie, actualul primar al Iasului, Mihai Chirica, dar si fostul edil, Gheorghe Nichita, sunt asteptati sa se prezinte in fata instantei in calitate de inculpati, acuzati de abuz in serviciu. Alaturi de ei vor fi judecati, tot…

- Cei cinci inculpati din dosar, in frunte cu Mihai Chirica, sunt acuzati ca au fentat legea pentru a putea achizitiona mai multe masini noi, in conditiile in care Guvernul interzisese temporar astfel de achizitii. Prejudiciul: 103.000 euro. Primarul Mihai Chirica incepe de ieri sa-si imparta timpul intre…

- Un dosar de fond funciar a ramas uitat timp de 10 ani in sertare. Manastirea Durau a patit ce au patit mii de ieseni aflati in aceeasi situatie. Comisia Judeteana de Fond Funciar le recunoaste dreptul de proprietate, primaria comunei raspunde ca nu are pamant, trimite dosarul inapoi, dupa care nu se…

- Povestile cu soacre par sa-i impresioneze pe judecatori. Prins baut la volan, un sofer a ramas cu permisul in buzunar, severitatea magistratilor fiind inmuiata de povestea incidentului. Mai putin sensibili s-au aratat procurorii, care au facut apel. In seara zilei de 17 iulie 2019, politistii din cadrul…

- Membrii unei grupari din nordul Moldovei foloseau pentru transportul tigarilor de contrabanda masini ce aveau montate dispozitive speciale de inlocuire a placutelor de inmatriculare, in mers, cu unele false, pentru a evita depistarea de catre organele de ancheta, anunța Agerpres. Procurorii…

- Procurorii de la DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au efectuat, la prima ora a dimineții de luni, 39 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Neamț, Iași, Suceava și Vaslui, intr-un dosar care a urmarit destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea ...