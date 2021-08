Stiri pe aceeasi tema

- Radierea unui autovehicul reprezinta un proces care poate da mari batai de cap proprietarilor acestora.Dar, daca proprietarul are toate actele in regula și respecta intocmai toți pașii, procedura de radiere ar trebui sa fie una foarte simpla și sa dureze foarte puțin. Daca ai un autovehicul vechi a…

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul București care analizeaza plangerea impotriva ordonanței procurorului DNA facuta de sindicalistul Ion Radoi a stabilit luarea unei decizii vineri. Astfel, dupa dezbaterile din ședința secreta de joi magistratul a stabilit ca are nevoie…

- Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%, la 99,86 de milioane de barili pe zi, iar in semestrul al doilea din 2022 va atinge o medie de peste 200 de milioane de barili pe zi. ”Exista asteptari solide referitoare la cresterea economiei globale in 2022. Acestea…

- Consumul intern de energie al tarii va creste in acest an cu 2% comparativ cu 2020, la 32,125 milioane tep, consumul populatiei urmand sa se majoreze cu 0,1%, la 7,84 milioane tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). Cererea in economie va fi mai mare cu 3,1% si…

- Inotatorul chinez Sung Yang, triplu campion olimpic, a primit o reducere a suspendarii pentru incalcarea codului antidoping, de la opt la patru ani si trei luni, in urma unei decizii a Tribunalului de arbitraj sportiv (TAS) de la Lausanne, conform BBC, potrivit Agerpres. Suspendarea campionului…

- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. In urma mai multor solicitari venite din partea reprezentanților mass-media cu privire la faptul ca BNM va expedia, saptamana viitoare, in instanța de judecata cererea de chemare pentru incasarea de la Gazprombank a 100 de milioane de dolari, reprezentanții Bancii Naționale…

- Prin Programul Operational Regional 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru, comunitatile mai mici din Regiunea Centru beneficiaza de fonduri nerambursabile pentru lucrari socio-edilitare in valoare totala de peste 130 milioane euro, in cadrul a 37 de proiecte. Unul dintre acestea, important…

- Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in unanimitate.Inițiatorii proiectului au dat ca exemplu cazul fostului judecator Mircea Moldovan care, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a cerut Tribunalului sa primeasca in continuare pensia de serviciu. Cererea, in care a solicitat sa ii fie…