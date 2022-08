Se incearca salvarea lui Iliescu? Lustrație de forma? Iliescu judecat pentru sangele varsat? Retrimiterea dosarului Revoluției in judecata, dupa 33 de ani de la evenimentele sangeroase din decembrie 1989, dupa doar 5 luni in care pare se ca s-a lucrat in el, pe repede inainte, sa fie un inceput de dreptate sau este vorba de blat pentru a da bine in Occident? Avem suspiciuni rezonabile in sensul blatului, deși Procurorul General, Gabriela Scutea a declarat ca ”s-au adaugat probe noi”, cunoscatorii cauzei spun ca, in fapt, in ultima vreme s-au cam ”pierdut” aproape 900 de pagini din cele peste 3000…