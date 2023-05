Noul șef al ANCOM, Valeriu Zgonea, a fost audiat, in luna decembrie, la Tribunalul Buzau, in dosarul privind șpaga pentru ca fiica unui om de afaceri sa poata fi propulsata in mai multe funcții, inclusiv in cea de deputat in Parlamentul Romaniei. Inițial magistrații de la Tribunalul Buzau a decis sa amane cauza pana la data de 31 ianuarie 2023, pentru a formula in scris un punct de vedere cu privire la sesizarea CJUE de catre DNA. Ulterior instanța a mai amanat cauza de alte doua ori, iar mai apoi pronunțarea se afla la a treia amanare. Ziarul Puterea.ro a intrat in posesia declarațiilor oferite…