Dosarul nuclear iranian: Directorul AIEA, ''preocupat'' de obiective nucleare nedeclarate de Teheran (raport)

Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia mai multor obiective iraniene nedeclarate, in timp ce stocul de uraniu imbogatit de Teheran continua sa se acumuleze, potrivit unui raport consultat luni de AFP la Viena, relateaza AFP. ''Directorul general (Rafael Grossi) este ingrijorat de faptul ca discutiile tehnice dintre Iran si Agentie nu au produs rezultatele scontate'', se arata in raport. Aceste reuniuni, care au inceput in aprilie, au scopul de a clarifica posibila prezenta a unor materiale…