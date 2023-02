Dosarul lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, amanat pentru 13 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Prin Hotararea nr. 1164 2022 din 28.06.2022, Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, a decis condamnarea in prima instanta a lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, la pedeapsa de un an si sapte luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual.…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului privind uciderea unei profesoare, din Cernavoda, fost psiholog al Liceului Teoretic "Nicolae Balcesculdquo; din Medgidia Cauza se va afla in atentia magistratilor la incepului lunii mai 2023. Oricare va fi decizia Curtii de Apel,…

- Fostul magistrat Mariana Pelelunga, fost presedinte al Judecatoriei Harsova, in prezent consilier local Pro Romania in Consiliul Local Harsova, asteapta de la judecatorii Curtii de Apel Constanta verdictul in procesul deschis Consiliului Local din care face parte.Mai exact, fostul magistrat a contestat…

- Curtea de Apel Constanta a fixat nou termen in apelul dosarului in care un cetatean amercian a fost condamnat in prima instanta la pedepsa de 19 ani de inchisoare pentru ca ar fi violat doi tineri din Medgidia Cauza a fost amanata pentru februarie 2023.Oricare va fi decizia Curtii de Apel, aceasta va…

- In iunie 2022, Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, a decis condamnarea in prima instanta a lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, la pedeapsa de un an si sapte luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. In motivare, magistratul…

- Joi, 8 decembrie 2022, va avea loc. la Curtea de Apel Constanta, primul termen in dosarul in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, a fost condamnat in prima instanta la pedeapsa de un an si sapte luni de inchisoare cu executare. Amintim ca, la data de 28 iunie 2022, Marius Catalin Croitoru, presedintele…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au fixat un nou termen in dosarul in care sapte afaceristi din Constanta au fost trimisi in judecata de DNA, in 2018. Conform portalului instantelor de judecata, noul termen a fost stabilit pentru data de 18.01.2023, pentru lipsa raportului de expertiza…

- Zilele trecute, judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis condamnarea unui barbat din Constanta, acuzat de savarsirea infractiunii de violenta in familie sub forma omorului, la 7 ani de inchisoare.Conform portalului instantelor de judecata, decizia tribunalului a fost contestata la Curtea de Apel…