- Numele omului de afaceri a fost anonimizat in rechizitoriul procurorilor, publicat de G4Media, dar jurnaliștii scriu ca cel in cauza este Sorin Emanoil Ciufudean, un om de afaceri din Bistrița care avea contracte cu Apele Romane. Acesta este cercetat și intr-un alt dosar in care DNA investigheaza o…

- Procurorii DNA au anuntat, marti, trimiterea in judecata a deputatului Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, pentru trafic de influenta. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:Cozmanciuc…

- Procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Corneliu-Mugurel Cozmanciuc pentru trafic de influenta. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Vlad Marcoci, la data faptei inginer in cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), pentru cumparare…

- Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, sustine ca daca la Administratia Bazinala de Apa (ABA) Prut-Barlad, institutie condusa de liberalul Petru Avram, s-a comis vreo ilegalitate in cazul unor angajari, atunci Ministerul Mediului va lua masuri. O fosta chelnerita la un bar din Iasi a fost angajata la Administratia…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a vorbit pe Facebook despre anunțul lui Traian Berbeceanu ca va pleca din funcția de prefect al Capitalei dupa ce, în urma negocierilor din Coaliția de guvernare, funcția a revenit PLUS. Cioloș da de înțeles ca l-ar putea pastra pe Berbeceanu în funcție.”Am…

- Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, s-a prezentat in aceasta dimineața la DNA, unde este audiat in dosarul de corupție in care procurorii il acuza ca a luat mita 22 de tone de tabla atunci cand era ministru."Am dat curs invitației domnului procuror de a ma prezenta", a spus Costel Alexe, la intrarea…

- Institutiile statului trebuie sa isi faca datoria, indiferent despre cine este vorba, a declarat luni prim-vicepresedintele organizatiei judetene Iasi, Mihai Chirica, referitor la cazul fostului ministru Costel Alexe, acuzat de DNA de luare de mita si instigare la delapidare, anunța AGERPRES.…

- UPDATE – Declarația Președintelui Organizației Județene a PNL Iași, Costel Alexe, privind comunicatul DNA din 04 ianuarie 2020: „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea. Vreau sa precizez…